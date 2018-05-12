Alper Potuk pişmanlığı

Alper Potuk, ligdeki iki maçın ardından Akhisar’la oynanan kupa finalinde bulduğu şansı da iyi kullanamadı.

Sarı-lacivertli yönetim, kontratını 4 yıl uzattığı milli oyuncunun performansı ile hayal kırıklığı yaşarken, oyuncuya taraftarın da tepkisi giderek artıyor. Alper son 3 maçta da 90 dakikayı bitiremedi.