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Alper Potuk pişmanlığı
Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018
Alper Potuk, ligdeki iki maçın ardından Akhisar’la oynanan kupa finalinde bulduğu şansı da iyi kullanamadı.
Sarı-lacivertli yönetim, kontratını 4 yıl uzattığı milli oyuncunun performansı ile hayal kırıklığı yaşarken, oyuncuya taraftarın da tepkisi giderek artıyor. Alper son 3 maçta da 90 dakikayı bitiremedi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ