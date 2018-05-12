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    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Alper Potuk pişmanlığı

    Alper Potuk pişmanlığı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018

    , ligdeki iki maçın ardından Akhisar’la oynanan kupa finalinde bulduğu şansı da iyi kullanamadı.

    Sarı-lacivertli yönetim, kontratını 4 yıl uzattığı milli oyuncunun performansı ile hayal kırıklığı yaşarken, oyuncuya taraftarın da tepkisi giderek artıyor. Alper son 3 maçta da 90 dakikayı bitiremedi.

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