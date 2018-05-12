Kameniden Aykut Kocaman için olay sözler

Fenerbahçe’de Carlos Kameni, İspanyol basınına röportaj verdi ve Aykut Kocaman’la ilgili olay açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'de Carlos Kameni, İspanyol basınına röportaj verdi ve Aykut Kocaman'la ilgili olay açıklamalar yaptı.