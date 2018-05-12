Aziz Yıldırım büyük hayal kırıklığına uğradı

Fenerbahçe, Diyarbakır’daki final maçında Akhisar’a 3-2 mağlup olup Türkiye Kupası’nı kaybederken, bu kaderi 11’inci kez yaşadı. Sarı-lacivertli takımda maçtan sonra keder ve üzüntü hakimdi. Futbolcuların ve teknik heyetin ağzını bıçak açmazken, başkan Aziz Yıldırım ise büyük bir hayal kırıklığı .

Kaçan kupa için futbolcularına sitem eden Yıldırım, "Söz vermiştiniz, bana memleketimde kupa hediye edecektiniz. Bu mu sizin verdiğiniz sözler, bu mu hediyeniz! Ne diyeyim şimdi ben size" dedi. Dönüş yolunda uçakta sessizlik hüküm sürerken, bazı futbolcular evlerine gitmeyerek geceyi tesislerde geçirdiler. Teknik direktör Aykut Kocaman, moralleri dip yapan oyuncularını, bugünden itibaren ligdeki Karabük spor maçına motive etmek için uğraş verecek.

LOCADA TANSİYONU ÇIKTI

Diyarbakır Stadı'ndaki finalin ilk yarısını protokol tribününde izleyen Aziz Yıldırım, ikinci yarıda locaya geçti. Uğur denemesi bir işe yaramayan başkanın maçtan sonra locada tansiyonunun çıktığı, bu yüzden kısa süreli de olsa koltuğa uzanıp dinlendiği öğrenildi.

FOTOMAÇ