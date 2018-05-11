Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26-27 Mayıs 2018'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü’nde yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun çoğunluğun sağlanması taktirde 26-27 Mayıs 2018'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü'nde yapılacağını açıkladı. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 02-03 Haziran 2018'de çoğunluk aranmaksızın yapılacak.



Genel kurul toplantısı ilk gün saat 10.30'da başlayacak, başkanlık divanı seçiminin ardından, yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Genel kurul toplantısının ilk gününde raporlar ve gündemdeki tüm maddeler de görüşülecek.



Genel kurul toplantısının ikinci günü ise başkan ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile kurulların seçimi yapılacak. 2. gün oy verme işlemi, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü'nde 10.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.