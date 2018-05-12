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Fenerbahçe tarihinden bilgiler!
Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerbahçe, 12 Mayıs 2012'de ilk ve son kez oynanan Süper Lig Süper Final Şampiyonluk Grubu son maçında Kadıköy'de Galatasaray'la 0-0 berabere kalırken, şampiyonluğu yarım puan farkla ezeli rakibine kaptırdı.
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