;
    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler!

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Fenerbahçe, 12 Mayıs 2012'de ilk ve son kez oynanan Süper Lig Süper Final Şampiyonluk Grubu son maçında Kadıköy'de Galatasaray'la 0-0 berabere kalırken, şampiyonluğu yarım puan farkla ezeli rakibine kaptırdı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Yıldız oyuncu F.Bahçeden ayrılıyor mu? Yıldız oyuncu F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
    Fenerbahçe sezonu erken açacak Fenerbahçe sezonu erken açacak
    Yıldırım büyük hayal kırıklığına uğradı! Locada tansiyonu çıktı Yıldırım büyük hayal kırıklığına uğradı! Locada tansiyonu çıktı
    BİZE ULAŞIN