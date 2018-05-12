12 Mayıs 2018, Cumartesi
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İngilizlere göre Martin Skrtel Glasgow Rangers yolcusu
Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018
İngiliz bahis şirketlerine göre Martin Skrtel'in sezon sonunda G.Rangers'ın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İngiliz bahis şirketlerine göre Martin Skrtel'in sezon sonunda G.Rangers'ın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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