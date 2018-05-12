;
    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    İngilizlere göre Martin Skrtel Glasgow Rangers yolcusu

    Yıldız oyuncu F.Bahçeden ayrılıyor mu?
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018

    İngiliz bahis şirketlerine göre 'in sezon sonunda G.Rangers'ın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    İngiliz bahis şirketlerine göre 'in sezon sonunda G.Rangers'ın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Fenerbahçe tarihinden bilgiler! Fenerbahçe tarihinden bilgiler!
    Fenerbahçe sezonu erken açacak Fenerbahçe sezonu erken açacak
    Yıldırım büyük hayal kırıklığına uğradı! Locada tansiyonu çıktı Yıldırım büyük hayal kırıklığına uğradı! Locada tansiyonu çıktı
    BİZE ULAŞIN