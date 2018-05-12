Fenerbahçe sezonu erken açacak

Hala şampiyonluk şansı bulunan Fenerbahçe, ligde en kötü ikinci olup Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak istiyor.

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Yeni statü gereğisıralamasında ilk dört sıradayer alanveliglerinin4'er takımı Devler Ligi'nedirekt gidiyor. Gruplara kalabilmesiiçin sırasıylaveturlarınıgeçmek zorunda olan sarı-lacivertli ekibe, hiçbir aşamadabu ülkelerin takımlarıçıkmayacak. Kanarya, ligiikinci bitirmesi halinde ŞampiyonlarLigi'nde serüvenineda başlayacak.Bu da sezonu haziranbitmeden açması demek.