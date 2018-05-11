Neustadtere Dünya Kupası müjdesi!

11 Mayıs 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Neustadter bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta forma giyerken 3 de gol kaydetti.
Neustadter'e Dünya Kupası müjdesi!
Giriş Tarihi: 11.05.2018
Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Roman Neustadter, Dünya Kupası için Rusya kadrosuna çağrıldı.
Rusya'da gerçekleşecek Dünya Kupası'nda kadrolar belli olmaya başladı. Ev sahibi olan Rusya'nın kadrosu belli olurken Fenerbahçe'nin savunmacısı Roman Neustadter de kadroya çağrıldı. Özellikle bu sezon savunmada gösterdiği performansla başarılı bir çıkış yakalan Neustadter, Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov tarafından kadroya dahil edildi.
Neustadter bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta forma giyerken 3 de gol kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ