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    11 Mayıs 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Neustadter'e Dünya Kupası müjdesi!

    Neustadtere Dünya Kupası müjdesi!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Roman Neustadter, Dünya Kupası için Rusya kadrosuna çağrıldı.

    Rusya'da gerçekleşecek Dünya Kupası'nda kadrolar belli olmaya başladı. Ev sahibi olan Rusya'nın kadrosu belli olurken Fenerbahçe'nin savunmacısı Roman Neustadter de kadroya çağrıldı. Özellikle bu sezon savunmada gösterdiği performansla başarılı bir çıkış yakalan Neustadter, Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov tarafından kadroya dahil edildi.

    Neustadter bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta forma giyerken 3 de gol kaydetti.

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