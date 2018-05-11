11 Mayıs 2018, Cuma
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Emenike'ye ceza
Emenike 'uykum var' dedi, idmanı bıraktı
Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Las Palmas forması giyen Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, uykusu olduğunu belirterek antrenmanı terk etti.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike, Las Palmas'ta yaptığı ilginç hareketle gündeme geldi.
İspanyol ekibi Las Palmas'ın Olympiakos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emenike, takımla yapılan son çalışmayı yarıda bıraktı.
Nijeryalı golcü "Uykum var. Çalışmak istemiyorum" diyerek idmanı terk etti.
Emenike'ye ceza
La Liga ekibi, yaptığı ilginç hareket sonrası antrenörünün yanıtını beklemeden tesislerden ayrılan Emenike'ye cez verecek.
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