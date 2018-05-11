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    11 Mayıs 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Emenike 'uykum var' dedi, idmanı bıraktı

    İdmanda Emenikeden skandal hareket!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Las Palmas forması giyen Nijeryalı futbolcu , uykusu olduğunu belirterek antrenmanı terk etti.

    Fenerbahçe'nin eski oyuncusu , Las Palmas'ta yaptığı ilginç hareketle gündeme geldi.

    İspanyol ekibi Las Palmas'ın Olympiakos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emenike, takımla yapılan son çalışmayı yarıda bıraktı.

    Nijeryalı golcü "Uykum var. Çalışmak istemiyorum" diyerek idmanı terk etti.

    Emenike'ye ceza
    La Liga ekibi, yaptığı ilginç hareket sonrası antrenörünün yanıtını beklemeden tesislerden ayrılan Emenike'ye cez verecek.

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