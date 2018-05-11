Fenerbahçe PFDKya sevk edildi

11 Mayıs 2018, Cuma
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki TM Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında çıkan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"
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