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    11 Mayıs 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

    Fenerbahçe PFDKya sevk edildi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.05.2018 Giriş Tarihi: 11.05.2018

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki TM Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

    Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında çıkan saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

    "1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"

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