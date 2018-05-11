Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 96-73 yenen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, normal sezonu istedikleri noktada tamamladıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, "Oyuncularıma Türkiye ve Avrupa Ligi'nde yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum. Türkiye Ligi'nde normal sezon bitti ve olmak istediğimiz yerdeyiz. Önümüzde şu an çok önemli bir organizasyon var. THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i başlıyor. Bugün gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "FENERBAHÇE DOĞUŞ'A DÖRTLÜ FİNAL'DE BAŞARILAR DİLİYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise iki ekibin de karşılaşmayı zevkli hale getirmek için mücadele ettiğini dile getirdi.

Karşılaşmaya iki ekibin de formalite icabı çıktığını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İki takım açısından hedef arz etmeyen bir karşılaşmaydı. İki ekip de karşılaşmayı zevkli hale getirmek için oynadı. Fenerbahçe Doğuş'a Dörtlü Final'de başarılar diliyorum. Umarım Avrupa şampiyonu olurlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Basında çok yer bulmasak da sezon içinde bir sürü sorunla karşılaştık. Bu sezon Avrupa kupalarını sayarsak sadece 3 maça tam kadro çıkabildik. Çoğunuzun Avrupa'da mücadele ettiğimizden haberi bile yoktur. Ümit ediyorum bundan sonraki sezonlar daha başarılı oluruz."