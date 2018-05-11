2018 Euroleague final four ne zaman? 2018 Euroleague Fenerbahçenin rakibi kim?

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, İspanyol ekibi Baskonia'yı 3-1 ile geçerek adını Final Four'a yazdırdı. Fenerbahçe Doğuş, Final Four ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'la mücadele edecek. Oynanan maçlardan sonra EuroLeague Final-Four maçlarının ne zaman oynanacağı ise merak konusu oldu. Basketbolseverlerin merakla beklediği EuroLeague maç tarihleri belli oldu.

EUROLEAGUE 2018 FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Euroleague dörtlü final bu sene Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak.

EUROLEAGUE 2018'DE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.​



EUROLEAGUE'DE 2018 FİNAL FOUR'U NE ZAMAN OYNANACAK?

Mücadele 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak. Rus takımı CSKA Moskova ile İspanyol devi Real Madrid arasındaki basketbol maçı ise aynı gün Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un Zalgiris ile karşılaşacağı ilk maçlar 18 Mayıs tarihinde oynanacak ve 20 Mayıs'ta üçüncülük ile final maçı heyecanı yaşanacak.



FİNAL FOUR'DA KİMLER YER ALIYOR?

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı 3-1 ile geçerek adını Final Four'a yazdırdı. Litvanya ekibi Zalgiris de Yunan devi Olympiacos'u 3-1 ile geçerek Final Four oynamaya hak kazanan ilk takım olmuştu.



CSKA Moskova, Leningradka Derbisi olarak adlandırılan seride Khimki Moskova'yı 3-1 ile geçerken Real Madrid de Panathinaikos'u 3-1 geçti ve adlarını Final Four'a yazdırdılar.



Ülkemizi Fenerbahçe Doğuş'un temsil edeceği THY EuroLeague Final Four'da görev yapacak hakemler belli oldu.



EUROLEAGUE FİNAL FOUR HAKEMLERİNİ AÇIKLADI

18-20 Mayıs tarihlerinde Belgrad'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda düdük çalacak 8 hakemin isimleri duyuruldu.



Yapılan açıklamada, tüm hakemlerin Final Four tecrübesinin bulunduğu vurgulandı.



FİNAL FOUR'DA GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE:

Matej Boltauzer (Slovenya)

Daniel Hierrezuelo (İspanya)

Ilias Koromilas (Yunanistan)

Luigi Lamonica (İtalya)

Olegs Latisevs (Letonya)

Robert Lottermoser (Almanya)

Sreten Radovic (Hırvatistan)

Boris Ryzhyk (Ukrayna)



GHERARDİNİ: 4. YILDA 4. KEZ FİNAL-FOUR'A KALMAK ÇOK ÖNEMLİ

4'üncü kez üst üste Final-Four'a kalmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Maurizio Gherardini, "Sezonun son aktivitesine kalabilmek yılın çok iyi geçtiğini gösteriyor. İlk sene Sindirella, ikinci sene Prenses, üçüncü sene Kraliçe ve bu sene de Ana kraliçe olarak katılıyoruz Final Four'a. Kelimelere dökmek kolay değil ama kimya oluşturmaya çalıştık. Koç'la sahada, kulüp ve yönetime saha dışında bir kimya oturttuk. İçeride birbirimizi bağlayan önemli bağlar var" ifadelerini kullandı.



''İLK FİNAL-FOUR'UM 1992 YILINDAYDI''

Kariyerinin ilk Final-Four'unun 1992 yılında olduğunu ifade eden Gherardini, "Final-Four'a kalmak her zaman çok özeldir. Her senenin çok özel anlamları var benim için. Fenerbahçe'nin ilk Final-Four'u önemliydi. Berlin'de finale çıkıp kaybettik ve 3. Seferde kazandık. Hepsinin önemleri var. İlk Final-Four'um 1992 yılındaydı. Sindirella takımım Benetton'du ve son topta kaybettik. 25 yıl önceki bu durumda kupaya dokunurken kaybetmek istemiyorum ama böyle olmuyor. Önemli olan kaç kez gittiğiniz değil, tutkunun devam etmesi" şeklinde konuştu.



''OYUNCULARIN GÜZEL İŞİYLE BURADAYIZ''

'Final-Four'a tekrar katıldığımız için çok mutluyum ve bunun için oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum' diyen koç Zeljko Obradovic, "Geçen yıl takımımızdan ayrılanlar oldu. Bogdanovic, Udoh ve Antic bizim için çok önemli oyunculardı. Bu yüzden başkanımız, sponsorumuz, Ozan Bey ve Mauricio Bey'le neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Şu ana kadar yaptığımız hamlelerin de doğru olduğunu görüyorum. Tekrar Final-Four'a kaldık. Oyuncuların güzel işiyle buradayız" dedi.



"BİZİM İŞİMİZDE MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ"

Basketbolda motivasyonun önemine değinen tecrübeli koç, "Bizim işimizde motivasyon çok önemli. Bunu anlayan oyuncuların olması çok özel. Her rakibin ekstra motivasyonla oynayacağını biliyoruz çünkü biz son şampiyonuz. Zalgiris çok iyi tanıdığımız kaliteli bir takım. Hocaları Jasikevicius. Ne zaman ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bütün verilerle şu anda sadece Zalgiris maçına hazırlanacağız" diye konuştu.



"ÇOK SAYIDA FENERBAHÇE TARAFTARI BEKLİYORUZ"

Belgrad'da çok sayıda Fenerbahçe taraftarı olmasını beklediğini ifade eden Obradovic, "Aylar öncesinden taraftarların Belgrad'a gitmeye hazır olduğunu biliyorum. O yüzden çok sayıda Fenerbahçe taraftarı bekliyoruz. Daha Final-Four'a kalmadan bize olan güvenlerini gösterdiler. Zalgiris başkanıyla görüştüm ve oradan da çok taraftar gelecek. Aynı şekilde diğer takımlar da ciddi taraftar getirecek. Bildiğim kadarıyla birçok Sırp arkadaşım salonda olacak ve Fenerbahçe'yi destekleyecek. Taraftarımızın bizi destekleyeceğini biliyorum ve bunu bilmek çok güzel. Bazen farklı şekilde oynayabiliyorsunuz ama motivasyon hep aynı olmalı" şeklinde konuştu.



"BU SEVİLERDE OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Fenerbahçe'nin daha önce kupayı üst üste kazanması gerektiğini belirten Obradovic, "İlk sefer olması üzücü. Fenerbahçe gibi bir takım şu ana kadar nasıl böyle bir şeyi başaramadı. İlkler hep ilktir. Bu seviyeye gelmek için çok çalışıyoruz ve en gurur verici nokta, her yerde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.



"TEBRİK EDİYORUM FİNAL-FOUR'A KALDIKLARI İÇİN"

Final-Four'a katılmaya hak kazanan takımların arasında eski öğrencilerinin olduğu sorulması üstüne konuşan Obradovic, "Onlar için çok mutluyum. Basketbolu ne kadar sevdiklerini ve ne kadar çok çalıştıklarını biliyorum. Tebrik ediyorum Final-Four'a kaldıkları için. Şu anda 100'den fazla eski oyuncum antrenörlük yapıyor ve bu da ne kadar yaşlı olduğumu gösteriyor. Bu nedenle yeni bir koç çıkana kadar beklemem gerekiyor" dedi.



"DATOME ÇOK İYİ BİR KOÇ OLABİLİR"

1991'deki ilk Final-Four'um çok önemliydi diyen tecrübeli antrenör, "Bencteki oyuncular 22 yaş altıydı. Rakiplerimiz Jeventus. Milano ve Estudiantes'ti ve bize kimse şans vermiyordu. Ancak basketbolda her şey mümkün. Yaşadığım tecrübelere bakınca herkesin şansının eşit olduğunu görüyorum. Datome'nin de antrenör olma ihtimali var ve bence çok iyi bir koç olabilir. Basketbolu çok iyi anlıyor ve hızlı düşünüyor. Ama tabi Datome belki hayatında başka şeyler yapmak ister. O karar verecek" açıklamasında bulundu.



''HEDEFİMİZ ARKA ARKAYA EUROLEAGUE'İ KAZANMAK OLACAK''

Üst üste 4'üncü kez Final-Four'a kaldıkları için gururlu olduklarını ifade eden Melih Mahmutoğlui, "Bu sene arka arkaya 4. Final-Four'umuz. Gurur duyuyoruz bu durumdan. Bundan sonraki hedefimiz arka arkaya Euroleague'i kazanmak olacak. Mağlup olduğumuz maçlar oldu ancak ne kadar karakterli ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. En iyi şekilde hazırlanıyoruz ve inşallah kupayı kaldırarak döneriz" şeklinde konuştu.



''EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUKLARI KONUŞULUYOR''

Uzun süre takıma hizmet etmek istediğini ifade eden kaptan Melih Mahmutoğlu, "Benim için çok özel hisler. Fenerbahçe'de 5. Senem ve 3 senedir kaptanlık yapıyorum. Arka arkaya kupalar kaldırmak nasip oldu. İnşallah uzun seneler hizmet ederim. Fenerbahçe formasının ağırlığının farkındayım. En iyisini vermeye çalışıyorum ve hayatım boyunca da böyle olacak. Euroleague şampiyonlukları konuşuluyor. Arka arkaya kazanmamız gerekiyor. Takım buna çok hazır ve biz hala açız, şampiyon olmamış gibi hazırlanıyoruz. İnşallah kimsede sakatlık olmaz. Umarım formamızı en iyi şekilde temsil ederiz.



''FİNAL-FOUR'DA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ''

Geçen sene şampiyon olduklarında saçlarını kestirdiğini hatırlatılan Datome, "Herkes söylenmesi gerekenleri söyledi. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Her sene Final-Four'da olmak çok önemli. Ama asla yeterli değil ve bu başarıları tekrar etmek için elimizden geleni yapacağız. Bütün gazeteciler bana sakalımla ilgili soru soruyor. Geçen sene Pero Antic'le olan bir iddiaydı bu" diye konuştu.