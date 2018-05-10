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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    "Skrtel en iyisi olur"

    Skrtel en iyisi olur
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    İSKOÇ devi Glasgow Rangers, teknik direktörlük görevine eski futbolcu Steven Gerrard’ı getirmişti.

    Gerrard ile F.Bahçe'nin yıldızı 'in iyi dost oldukları ve Slovak futbolcunun Glasgow'a gideceği iddia edilmişti. İskoçya'nın eski golcülerinden olan yorumcu Steven Thompson, Glasgow'un stoper bölgesine alabileceği en iyi ismin Martin Skrtel olduğunu söyledi.

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