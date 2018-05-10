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"Skrtel en iyisi olur"
Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018
İSKOÇ devi Glasgow Rangers, teknik direktörlük görevine eski futbolcu Steven Gerrard’ı getirmişti.
Gerrard ile F.Bahçe'nin yıldızı Martin Skrtel'in iyi dost oldukları ve Slovak futbolcunun Glasgow'a gideceği iddia edilmişti. İskoçya'nın eski golcülerinden olan yorumcu Steven Thompson, Glasgow'un stoper bölgesine alabileceği en iyi ismin Martin Skrtel olduğunu söyledi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ