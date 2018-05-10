Başkan Aziz Yıldırım; Mersin ve Adana’da üyelerle buluşarak, projelerini anlattı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan kongre öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Yıldırım dün güneydoğu turunda kongre üyeleriyle buluştu. Önce Mersin'e giden, oradan Adana'ya geçen başkan haziran ayındaki seçim öncesi proje ve çalışmalarını anlattı. Yıldırım, "Ben bir öğretmen oğluyum, 98 yılında bu kulübe başkan olduğumda 16 milyon dolar bütçesi vardı. Şuan da 250 milyon dolar bütçesi var kulübün. Geldiğim gün 'Ben stadyum yapacağım' demiştim, 'Yapamazlar' dediler. Kendi kaynaklarımızla yaptık. Topuk Yaylası'nı 26 milyon TL'ye yaptık. Fenerbahçe'yi bölmeyin dedim. Altyapıyı geliştirip genç çocukları kazandırarak, bir devrim yapmamız lazım. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi'ni bu yüzden hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

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