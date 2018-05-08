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    08 Mayıs 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fernandao: Milyonları sevindirdim

    Fernandao: Milyonları sevindirdim
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    'ye Bursaspor karşısında 90'da zaferi getiren golü atan , çok mutlu olduğunu söyledi.

    Sambacı, "Teknik direktörümüz iki maçtır bana görev vermiyordu. Üzülüyordum ama profesyonellik bu... Sonra birden maçı kurtarayım diye beni sahaya sürdü. Ben de bu bilinçle sahaya çıktım, golümü atarak milyonları mutlu ettim. Gerçekten harika bir duygu yaşıyorum" dedi.

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