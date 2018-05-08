Fernandao: Milyonları sevindirdim

Fenerbahçe'ye Bursaspor karşısında 90'da zaferi getiren golü atan Jose Fernandao, çok mutlu olduğunu söyledi.

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Sambacı, "Teknik direktörümüz iki maçtır bana görev vermiyordu. Üzülüyordum ama profesyonellik bu... Sonra birden maçı kurtarayım diye beni sahaya sürdü. Ben de bu bilinçle sahaya çıktım, golümü atarak milyonları mutlu ettim. Gerçekten harika bir duygu yaşıyorum" dedi.