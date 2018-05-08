08 Mayıs 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Fernandao: Milyonları sevindirdim
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
Fenerbahçe'ye Bursaspor karşısında 90'da zaferi getiren golü atan Jose Fernandao, çok mutlu olduğunu söyledi.
Sambacı, "Teknik direktörümüz iki maçtır bana görev vermiyordu. Üzülüyordum ama profesyonellik bu... Sonra birden maçı kurtarayım diye beni sahaya sürdü. Ben de bu bilinçle sahaya çıktım, golümü atarak milyonları mutlu ettim. Gerçekten harika bir duygu yaşıyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ