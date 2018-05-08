;
    08 Mayıs 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Giuliano: Baskı artık Galatasaray'da

    Giuliano: Baskı artık G.Sarayda
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    Sarı-lacivertli takımın bir başka sambacısı da Bursa galibiyetiyle şampiyonluk yarışına iyice ağırlık koyduklarını dile getirdi.

    Yıldız oyuncu, "Bursa'ya karşı gol atmakta zorlandık. Yediğimiz golle panikleyecekken rakibin forveti bizim atmamız gereken golü attı. Artık baskıyı Galatasaray hissetsin" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Fenerbahçe altyapısına Real Madrid modeli! Fenerbahçe altyapısına Real Madrid modeli!
    İngiliz basınından F.Bahçeli yıldız hakkında flaş iddia! İngiliz basınından F.Bahçeli yıldız hakkında flaş iddia!
    Fernandao: Milyonları sevindirdim Fernandao: Milyonları sevindirdim
    BİZE ULAŞIN