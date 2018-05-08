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Giuliano: Baskı artık Galatasaray'da
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
Sarı-lacivertli takımın bir başka sambacısı Giuliano da Bursa galibiyetiyle şampiyonluk yarışına iyice ağırlık koyduklarını dile getirdi.
Yıldız oyuncu, "Bursa'ya karşı gol atmakta zorlandık. Yediğimiz golle panikleyecekken rakibin forveti bizim atmamız gereken golü attı. Artık baskıyı Galatasaray hissetsin" dedi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ