Volkan Demirel: İki hafta verin, sonra yuhalayın!

Volkan Demirel, Bursa maçında zorlanmalarının nedenini yine taraftara bağlarken, “2 hafta sonra lig bitecek. Sonra yuhalarlar mı ne yaparlar, onlar karar versin” dedi

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, 90. dakikada atılan golle kazanılan Bursa maçının zor ve stresli geçmesinin nedeninin taraftar olduğunu söyledi. FB TV'ye konuşan tecrübeli file bekçisi, "Bu maçı biz zorlaştırdık. Taraftarın baskısıyla işler bu hale geldi. Tribünlerden gelen olumsuz enerji bizi strese sokuyor. İki hafta sonra lig bitecek. Ondan sonra yuhalarlar mı, ne yaparlar o zaman karar verirler. Ama şimdi birlik olmalıyız" dedi. Taraftarların maçtan sonra 'Musa... Musa...' (Sow) diye bağırmasına da çok içerlediklerini belirten Volkan, "Takımda 12-13 bin metre koşan oyuncular var. Yazık onların emeklerine" sözlerini kullandı.

"BU SEZON BENİ ÇOK YORDU"

Fenerbahçeli oyuncular, Bursaspor galibiyetinin sevincini taraftarın tepkisi nedeniyle yaşayamadı. Soyunma odasında sevinç yerine mutsuzluk, üzüntü ve hayal kırıklığı hakimdi. Bu duyguyu yaşayanlardan biri de Volkan'dı. Kaptan üzüntüsünü, "Bu sezon beni çok yordu" sözleriyle dile getirdi.