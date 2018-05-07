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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Akhisarspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman saat kaçta?

    Türkiye Kupası Final maçının hakemi belli oldu
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    Olaylı geçen -Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray'ı eleyen 'un finaldeki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Akhisarspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kupa finali ile ilgili detaylar haberimizde...

    Ziraat 'nda final maçının tarihinde değişikliğe gidildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Teleset Mobilya ile 'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 10 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

    Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

    Maçın daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı açıklanmıştı.

    KUPA FİNALİ'NİN HAKEMİ BELLİ OLDU

    Ziraat Türkiye Kupası Final Maçını Cüneyt Çakır yönetecek

    İŞTE DEV FİNALİN OYNANACAĞI DİYARBAKIR STADI

    İşte Yeni Diyarbakır Stadyumu İŞTE YENİ DİYARBAKIR STADYUMU

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