Akhisarspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman saat kaçta?

Olaylı geçen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray'ı eleyen Akhisarspor'un finaldeki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Akhisarspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kupa finali ile ilgili detaylar haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının tarihinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı 10 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.

Maçın daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı açıklanmıştı.

KUPA FİNALİ'NİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Final Maçını Cüneyt Çakır yönetecek

İŞTE DEV FİNALİN OYNANACAĞI DİYARBAKIR STADI