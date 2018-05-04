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    04 Mayıs 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Bursaspor maçına hazırlanıyor

    F.Bahçe, Bursaspor maçına hazırlanıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    , 'in 32'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sürdü; bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

    Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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