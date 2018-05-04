04 Mayıs 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı dünya basınında!
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018
Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edildi. Beşiktaş'ın kararı ve Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbi gündem oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ