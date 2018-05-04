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    04 Mayıs 2018, Cuma

    FUTBOL

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçı dünya basınında!

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçı dünya basınında!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edildi. Beşiktaş'ın kararı ve Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbi gündem oldu.

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