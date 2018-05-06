Fenerbahçenin Bursaspor analizi

Kocaman, Bursaspor’un hava topu savunmasını zayıf görüyor Rakibi yıkım planını duran toplar üzerinden hazırlıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları, Bursaspor'u derin biçimde analiz etti. Tecrübeli çalıştırıcının, bilgisayar verilerine dayanarak hazırladığı raporda gol yollarında duran topların önemi ortaya çıktı. Aykut Kocaman, bugünkü rakipleri Bursaspor'un duran top savunmasının zayıf olduğunu düşünüyor. Planlarını buna göre yaptı.

STOPERLER İLERİ ÇIKACAK

Aykut Kocaman, kornerler ve rakip kaleye yakın yerden kullanılacak serbest vuruşlarda uzun oyuncularını ceza sahası içine yollayacak. Ön liberolar Mehmet Topal ve Josef haricinde stoperler Neustadter ile Skrtel de ileri çıkıp gol arayacak. Kocaman bu avantajı doğru kullanmak için ortaları çok iyi olan Valbuena'yı da oyuna erken sürmeyi düşünüyor. Bu arada sarı-lacivertliler dün son idmanı yaptı.