;
    06 Mayıs 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin Bursaspor analizi

    Fenerbahçenin Bursaspor analizi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Kocaman, ’un hava topu savunmasını zayıf görüyor Rakibi yıkım planını duran toplar üzerinden hazırlıyor

    Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları, Bursaspor'u derin biçimde analiz etti. Tecrübeli çalıştırıcının, bilgisayar verilerine dayanarak hazırladığı raporda gol yollarında duran topların önemi ortaya çıktı. , bugünkü rakipleri Bursaspor'un duran top savunmasının zayıf olduğunu düşünüyor. Planlarını buna göre yaptı.

    STOPERLER İLERİ ÇIKACAK
    Aykut Kocaman, kornerler ve rakip kaleye yakın yerden kullanılacak serbest vuruşlarda uzun oyuncularını ceza sahası içine yollayacak. Ön liberolar Mehmet Topal ve Josef haricinde stoperler Neustadter ile Skrtel de ileri çıkıp gol arayacak. Kocaman bu avantajı doğru kullanmak için ortaları çok iyi olan Valbuena'yı da oyuna erken sürmeyi düşünüyor. Bu arada sarı-lacivertliler dün son idmanı yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Salah, Türkiyede o kulübün kapısından dönmüş! Flaş açıklama... Salah, Türkiye'de o kulübün kapısından dönmüş! Flaş açıklama...
    Nuri Şahin Süper Lige geliyor! İşte o takım... Nuri Şahin Süper Lig'e geliyor! İşte o takım...
    İşte F.Bahçenin gizli altyapı planı İşte F.Bahçe'nin gizli altyapı planı
    BİZE ULAŞIN