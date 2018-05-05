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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    'in 32. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdürdükleri antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

    Sarı-lacivertli ekip, antrenman sonrasında tesislerde kampa girdi.


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