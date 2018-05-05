Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdürdükleri antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli ekip, antrenman sonrasında tesislerde kampa girdi.