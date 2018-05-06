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    06 Mayıs 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Vale’nin Fenerbahçe planı: Keşfet, geliştir sat

    İşte F.Bahçenin gizli altyapı planı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    ’de başkan ’ın seçim öncesi büyük projesi olan hamlesinin detayları ortaya çıktı.

    'de başkan 'ın seçim öncesi büyük projesi olan hamlesinin detayları ortaya çıktı.

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