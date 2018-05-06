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Vale’nin Fenerbahçe planı: Keşfet, geliştir sat
Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi büyük projesi olan altyapı hamlesinin detayları ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi büyük projesi olan altyapı hamlesinin detayları ortaya çıktı.
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