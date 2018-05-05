Kulübede isyan var!

Fernandao, Ekici ve Valbuena, yeterince şans bulamadıkları için Aykut Kocaman’a sitem ediyor. Küskünler grubunun başını Fernandao çekiyor

F.Bahçe'de bir grup var ki takımın en mutsuzları: Fernandao, Mehmet Ekici ve Valbuena... Üç futbolcu da ikinci plana atılmaktan dert yanıyor. 'Küskünler Grubu' olarak adlandırılan üçlüden en şikayetçi olan Fernandao. Sambacı, "Devamlı B ve C planıyım. Gol atıyorum, attırıyorum ama yaranamıyorum. Geçen sene Van Persie'nin yedeğiydim, bu sene de Soldado ve Janssen'in. Teknik direktör beni oynatınca hep zorunluluktan oynatıyor, başka çaresi olmadığı için oynatıyor" dedi.

KİMİN SIRASI GELİRSE O OYNAR

Valbuena dün Aykut Kocaman'la bir görüşme yaptı. Daha çok şans isteyen Fransız yıldız, "Gol atıyorum, asist yapıyorum, artık savunmaya da yardım ediyorum" dedi, son üç maçta daha çok görev beklediğini söyledi. Kocaman'ın Valbuena'ya yanıtı, "Herkes sırası gelince oynuyor, merak etme" oldu.

EKİCİ: ZORUMA GİDİYOR

Yedek kalmaktan sıkılan Mehmet Ekici, "Lig bitiyor ama hala hocanın gözüne giremedim. Kendimi Fenerbahçe'de bazen etkisiz eleman gibi hissediyorum. Oynatılmamak, çok az şans bulmak ağrıma gidiyor" diye konuştu.