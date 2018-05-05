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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Aziz Yıldırım, öğrencilerle bir araya geldi

    Aziz Yıldırım, öğrencilerle bir araya geldi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Kulübü Başkanı , öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi, Bodrumspor'un futbol müsabakasını izledi.

    Bir dizi ziyaret ve açılış yapmak üzere ilçeye gelen Başkan Yıldırım, Gümüşlük Mahallesi'nde pota açılışı yaptı.

    Burada düzenlenen etkinliğin ardından beraberindekilerle Bodrum şehir stadına geçen Yıldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Kocaeli Birlikspor karşılaşmasını izledi.

    Yaklaşık yarım saat statta kalan Yıldırım'a, Bodrumspor ve taraftarı tezahürat yaparak yoğun ilgi gösterdi.

    Yıldırım daha sonra Mümtaz Ataman Caddesi'ndeki halı sahada Fenerbahçeli küçük futbolcular ve aileleriyle bir araya geldi. Burada çocuklarla sohbet eden Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdi, Fenerbahçe forması imzaladı.

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