Aykut Kocaman: Çok ayıp ederler

Aykut Kocaman, kritik maç öncesi konsantrasyon kaybı istemiyor. Sarı-lacivertli hoca, “Sezonun en kritik maçlarından birini oynayacağız çünkü G.Saray’ın Akhisar’a takılma şansı yüksek. Fırsatı tepmeyelim” uyarısı yaptı, “Gösterin gücünüzü” dedi

Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması üzerine Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe'de gözler ligde yarın oynanacak Bursaspor maçına çevrildi. Kadıköy'deki karşılaşmaya 'mutlak galibiyet' parolasıyla hazırlanan sarı-lacivertliler, zafer serisini 6 maça çıkarıp şampiyonluk iddiasını kalan iki haftaya taşımak istiyor.

BURSA İÇİN FIRSAT MAÇI

Aykut Kocaman, dünkü idmanda öğrencilerini etrafında toplayıp bu maç için uyarılar yaptı. Bursaspor'da maddi kriz nedeniyle futbolcularla yönetim arasında sorunlar yaşandığına dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, "Bizim maç rakip için bir fırsat maçı olacak. Bizi çelmelemeye çalışacakları kesin. Buna asla izin vermemeliyiz" dedi.

ÇOK KRİTİK BİR SINAV

Kocaman, Bursaspor'a karşı sezonun belki de en kritik mücadelelerinden birini vereceklerini sözlerine eklerken, "Galatasaray deplasmanlarda zorlanıyor. Akhisar'a takılma şansları yüksek. Bu olasılığı göz önüne alarak mutlaka kazanmalıyız. Gücümüzü gösterip yarışı sürdürmeliyiz" dedi.

"ÇOK AYIP EDERLER"

Akhisar, pazar günü ligde lider Galatasaray'la oynadıktan sonra perşembe günü de Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak. Akigolar'ın hocası Okan Buruk'un, kupa finalini düşünerek Galatasaray'ın karşısına rotasyonlu bir kadro süreceği iddia ediliyor.

Akhisar cephesi yalanlasa da sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor. F.Bahçe de söylentilerden hoşnut değil. Teknik direktör Aykut Kocaman, "Eğer Akhisar böyle bir şey yaparsa, şampiyonluk yarışı veren diğer takımlara haksızlık eder. Çok büyük ayıp olur" dedi.

(Fotomaç)