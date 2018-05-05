Alper Potuka son uyarı

Alper Potuk, Ali Yıldırım tarafından sorguya alındı. Yıldırım, milli futbolcuyu kendini toparlamaması halinde ‘yolları ayırmakla’ tehdit etti

Şu günlerde spor basınından çok magazin basınına konu olan Alper Potuk, sarı-lacivertli takımda büyük rahatsızlığa yol açıyor. Futbolu sürekli geriye giden milli futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözünden de giderek düşüyor. Alper'in durumu yönetimi de kızdırırken, sabırlar iyice taşıyor. Yönetici Ali Yıldırım, 27 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz günlerde sorgu odasına çekip azarladı. Yıldırım, "Bu sana son uyarım. Seninle bir daha böyle bir konuşma yapmayacağım. Bak lig bitiyor, artık aklını futbola ver. Yoksa külahları değişiriz" diyerek, oyuncuyu üstü kapalı olarak 'yolları ayırmakla' tehdit etti.

RAKAMLARI YERLERDE

Bu sezon 7'si ilk 11'de olmak üzere 23 maçta görev alan Alper Potuk, 3 gol-2 asistlik katkı verdi. Alper, son 9 maçta ise adeta yokları oynadı; bu dilimde sadece 1 asist yapabildi.

KOCAMAN: BU KAFAYLA YOK OLUP GİDER

Aykut Kocaman, "Türkiye'nin en iyi ön alan oyuncusu" olarak tanımladığı Alper için, "Yeteneklerine yazık ediyor" ifadesini kullandı. Sarı-lacivertli hoca, "Alper, hızlı olduğu için markajı zor bir oyuncu. At sahaya, maçı alsın sana. Ama bu kafayla giderse yok olup gidecek. Şu an ne yazık ki 90 dakikayı çıkartacak kondisyona sahip değil. Maçlara yeterince konsantre olamıyor. Kopuk kopuk oynuyor" dedi.

(Fotomaç)