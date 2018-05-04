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    04 Mayıs 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Bursaspor'u yenerse bir ilk yaşanacak

    F.Bahçe kazanırsa bir ilk yaşanacak
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    Kanarya, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta ’u yendiği takdirde önemli bir başarıya imza atacak.

    Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonundan bu yana ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. , 10 ve 7 maçlık zafer serileri yakaladığı o sezonu şampiyon tamamlamıştı. Teknik direktör ise yine Aykut Kocaman'dı.

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