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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, statta antrenman yaptı

    Fenerbahçe, statta antrenman yaptı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş maçının tatil edilmesinin ardından statta antrenman yaptı.

    Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş maçının tatil edilmesinin ardından statta antrenman yaptı.

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