03 Mayıs 2018, Perşembe
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Fenerbahçe, statta antrenman yaptı
Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018
Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş maçının tatil edilmesinin ardından statta antrenman yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş maçının tatil edilmesinin ardından statta antrenman yaptı.
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