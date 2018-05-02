Soldado, Fenerbahçe’nin sadece bir futbol takımı değil, büyük bir spor kulübü olduğunu söylerken, “Eşsiz bir yerdeyim” dedi.

Roberto Soldado, İspanyol basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi... 32 yaşındaki golcü, "Fenerbahçe'nin sadece bir futbol takımı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Fenerbahçe büyük bir spor kulübü ve her branşta dünya çapında başarıları var. Eşsiz bir yerdeyim, iyi ki burayı tercih etmişim" açıklamasını yaptı.

OLACAKLARI GÖRECEĞİZ

Beşiktaş'la yaşanan olaylar ve şampiyonluk yarışına da değinen İspanyol futbolcu, "Beşiktaş'la gerilim filmi gibi bir maç oynadık. Maç tatil edildi ve oynanacak mı oynanmayacak mı bilmiyoruz. Lig yarışı da nefes nefese gidiyor. Liderden üç puan gerideyiz ama rakibimiz takılabilir. Son ana kadar savaşacağız" dedi