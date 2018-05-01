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    01 Mayıs 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 3 Mayıs Perşembe günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.

    Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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