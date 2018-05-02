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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerbahçe, 2 Mayıs 1953'te Brezilya ekibi America ile İstanbul'da oynadığı özel maçı 3-2 kaybetti. Sarı- lacivertlilerin bir de penaltı kaçırdığı karşılaşmada Nedim'in köprücük kemiği kırıldı. Kanarya, 2 Mayıs 1971'deki lig maçında ise G.Saray'ı Yılmaz ve Ogün'ün golleriyle 2-1 yendi.
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