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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sona erdi

    F.Bahçede derbi hazırlıkları sona erdi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Futbolcuların 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

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