02 Mayıs 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sona erdi
Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ