Fenerbahçe Doğuş kapalı gişe

Avrupa Ligi’nde üst üste 4. kez Final Four yapan Fenerbahçe Doğuş 10 bin 806 taraftarla en fazla seyredilen 4 takımdan biri oldu

THY Avrupa Ligi'nde F.Bahçe Doğuş'ta, taraftar desteği yine dikkati çekti. Sarı-lacivertliler, normal sezonda iç saha maçlarına en fazla taraftar çeken 4 ekipten biri oldu. F.Bahçe, yaklaşık 13 bin kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçlarını ortalama 10 bin 806 taraftara oynadı. Taraftarlar, bu sezon en fazla play-off çeyrek finalinde oynanan Baskonia maçına ilgi gösterdi.

Temsilcimizin 95-89 kazandığı serinin 2. maçını 12 bin 987 basketbolsever izledi. Taraftarların en az ilgi gösterdiği maç ise Bamberg'le 9 bin 812 taraftarına karşı oynadığı karşılaşma oldu. Yalnız bu maçta 10 bin seyirci altına düşüldü. En fazla seyirci çeken ekip 13 bin 565'le Zalgiris olurken, Litvanya temsilcisini Panathinaikos ve Baskonia takip etti. Normal sezon ve play-off'ları 2 milyon 200 bin 391 biletli seyirci izledi. Çeyrek final 2. maçında Panathinaikos- R.Madrid mücadelesi de 18 bin 243'le en fazla izlenen müsabaka oldu.