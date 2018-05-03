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Fenerbahçe'de Aatif, Karabük’ü gözüne kestirdi
Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
F.Bahçe'de son dönemde oynadığı futbolla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Aatif Chahechouhe’nin, Karabükspor maçı öncesi yakın çevresine iddialı açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.
Ligin sonuna doğru averajın önemli olduğuna dikkat çeken 31 yaşındaki yıldızın, "Karabükspor karşısında farklı bir skor almak için elimizden geleni yapacağız" dediği bildirildi.
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