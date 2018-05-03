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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Aatif, Karabük’ü gözüne kestirdi

    Aatif, Karabük’ü gözüne kestirdi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    F.Bahçe'de son dönemde oynadığı futbolla takımın vazgeçilmezleri arasına giren Aatif Chahechouhe’nin, Karabükspor maçı öncesi yakın çevresine iddialı açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

    Ligin sonuna doğru averajın önemli olduğuna dikkat çeken 31 yaşındaki yıldızın, "Karabükspor karşısında farklı bir skor almak için elimizden geleni yapacağız" dediği bildirildi.

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