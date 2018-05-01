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Yeni nöbetçi Valbuena
Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Valbuena, Başakşehirli Mevlüt Erdinç’le beraber bu sezon oyuna sonradan girip en fazla skor üreten iki oyuncudan biri oldu.
Kasımpaşa maçında bu şekilde 4'üncü golüne ulaşan Fransız futbolcu, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. Valbuena'nın 26 maçta 9 da asisti bulunuyor. Fenerbahçe'de geçmişte Semih Şentürk'ün böyle bir ünü vardı.
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