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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerbahçe, 22 Mayıs 1967'de efsane futbolcusu Can Bartu'yu Lazio'dan tekrar transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp transferi 144 bin liraya bitirmişti
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