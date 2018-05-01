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    01 Mayıs 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Fenerbahçe, 22 Mayıs 1967'de efsane futbolcusu Can Bartu'yu Lazio'dan tekrar transfer etti. Sarı-lacivertli kulüp transferi 144 bin liraya bitirmişti

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