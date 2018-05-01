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Vincent Janssen: iki harika duygu
Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Janssen, ligde 7 ayı aşkın bir sürenin ardından ilk golünü Kasımpaşa’ya attı.
Uzun bir sakatlığın ardından sahalara dönüş yapan Hollandalı forvet, "Hem kazandık hem gol attım. İki harika duyguyu bir arada yaşadım. Kalan üç haftada Fenerbahçe'ye katkı vermeye devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım" dedi.
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