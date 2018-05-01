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    01 Mayıs 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Vincent Janssen: iki harika duygu

    Janssen: iki harika duygu
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018

    Janssen, ligde 7 ayı aşkın bir sürenin ardından ilk golünü Kasımpaşa’ya attı.

    Uzun bir sakatlığın ardından sahalara dönüş yapan Hollandalı forvet, "Hem kazandık hem gol attım. İki harika duyguyu bir arada yaşadım. Kalan üç haftada 'ye katkı vermeye devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım" dedi.

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