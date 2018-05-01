Aziz Yıldırım: Son düdüğe kadar devam

Başkan Aziz Yıldırım, lig ve kupadaki şampiyonluk iddialarını son maçın son düdüğüne kadar devam ettireceklerini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dergisinin mayıs ayı sayısındaki yazısında, kulübün tüm takım ve sporcularının başarılı bir sezon geçirdiğini aktarıp, "Futbol takımımız, lig ve kupada şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir ve bu mücadele son maçın son düdüğüne kadar devam edecektir" dedi. Yıldırım, basketbol takımına da ayrı bir parantez açarak "F.Bahçe Doğuş üst üste 4. kez Dörtlü Final'de bulunmakta ve üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadelesini sürdürmektedir" dedi ve ekledi: "Tüm amatör sporcularımız Fenerbahçe ve milli forma altında Türkiye'ye gururlar yaşatmak için mücadelelerine devam etmektedir.

SON KEZ ADAYIM

Yıldırım, 3 Temmuz öncesi sportif ve ekonomik başarıların tekrar yakalanmasının hedeflerinin arasında yer aldığını da kaydedip "F.Bahçe başkanlığım döneminde başımıza gelen kumpasların ortaya çıkması, akabinde zararların tazmini ve futbol başta olmak üzere tüm branşlarda zirve, başarılı branşlarımızın stabil kalması için gerekli ekonomik ve sosyal zeminin sağlanması boynumun borcudur. Bu sebeple, tekrar belirtmek isterim ki haziran ayında son kez Fenerbahçe başkanlığına adayım" ifadesini kullandı.