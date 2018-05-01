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    01 Mayıs 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Aziz Yıldırım: Son düdüğe kadar devam

    Yıldırım: Son düdüğe kadar devam
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018

    Başkan , lig ve kupadaki şampiyonluk iddialarını son maçın son düdüğüne kadar devam ettireceklerini açıkladı

    Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dergisinin mayıs ayı sayısındaki yazısında, kulübün tüm takım ve sporcularının başarılı bir sezon geçirdiğini aktarıp, "Futbol takımımız, lig ve kupada şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir ve bu mücadele son maçın son düdüğüne kadar devam edecektir" dedi. Yıldırım, basketbol takımına da ayrı bir parantez açarak "F.Bahçe Doğuş üst üste 4. kez Dörtlü Final'de bulunmakta ve üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadelesini sürdürmektedir" dedi ve ekledi: "Tüm amatör sporcularımız Fenerbahçe ve milli forma altında Türkiye'ye gururlar yaşatmak için mücadelelerine devam etmektedir.

    SON KEZ ADAYIM

    Yıldırım, 3 Temmuz öncesi sportif ve ekonomik başarıların tekrar yakalanmasının hedeflerinin arasında yer aldığını da kaydedip "F.Bahçe başkanlığım döneminde başımıza gelen kumpasların ortaya çıkması, akabinde zararların tazmini ve futbol başta olmak üzere tüm branşlarda zirve, başarılı branşlarımızın stabil kalması için gerekli ekonomik ve sosyal zeminin sağlanması boynumun borcudur. Bu sebeple, tekrar belirtmek isterim ki haziran ayında son kez Fenerbahçe başkanlığına adayım" ifadesini kullandı.

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