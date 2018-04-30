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Fenerbahçe'de, Beşiktaş maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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