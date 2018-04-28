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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Janssen 7 ay sonra gol attı

    Janssen 7 ay sonra gol attı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 28.04.2018

    ​Fenerbahçe'nin Hollandalı santrforu Janssen, Süper Lig'de 7 ayı aşkın bir süre sonra gol attı.

    Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda uzun bir süre takımdan ayrı kalan Janssen, son olarak ligde 23 Eylül 2017'de penaltıdan Beşiktaş filelerini havalandırmıştı.

    Daha sonra Süper Lig'de 9 maçta da gol sevinci yaşayamayan Hollandalı, Kasımpaşa karşısında suskunluğunu bozdu ve gol sayısını da 3'e çıkardı.

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