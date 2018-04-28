Fenerbahçeli Martin Skrtel: Kanı durduramadık

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Martin Skrtel, Kasımpaşa karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu

İşte Skrtel'in açıklamaları:

"Böyle sakatlıklar futbolda olan şeyler. Kafamdan akan kanı durduramadık ama galip geldiğimiz için mutluyum. Bizim için çok önemli bir 3 puan oldu. İstediğimizi alarak evimize dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

TOPLAM 10 DİKİŞ ATILACAK

Slovak yıldıza soyunma odasında kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından geçici olarak 5 dikiş atıldı. Skrtel'in kanamasının devam etmesinin ardından, deneyimli stoper karşılaşmanın ardından hastaneye götürülürken, kendisine hastanede 5 dikiş daha atılacak.