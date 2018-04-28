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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    28 Nisan tarihlerinde 5 maç oynayan bunların 3'üne Beşiktaş'a karşı çıktı. 1946'da rakibini 3-1 yenen sarı-lacivertliler, 1968'de ise 0-0 kaldı. 74'teki derbi de yine berabere (1-1) bitti.

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