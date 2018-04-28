Fenerbahçeye büyük fırsat!

Teknik direktör Aykut Kocaman, “Derbiyi rahat izlememiz için kazanmamız şart” dedi, hata istemedi. Sakat ya da cezalı futbolcu yok, Kanarya tam kadro sahada...

Süper Lig'de son 4 maçını da kazanarak şampiyonluk yarışının içinde kalan Fenerbahçe, bugün kritik bir mücadeleye daha çıkıyor. Rakip, deplasmanda Kasımpaşa. Galibiyet, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynanacağı hafta sarı-lacivertli takıma önemli bir fırsat sunacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, derbiye rahat izleyebilmeleri için Kasımpaşa'yı mutlaka yenmek zorunda olduklarını futbolcularına bir kez daha hatırlatırken, "Puan kaybına tahammülümüz yok. Hiçbir hata istemiyorum. Derbide üç skor da işimize gelir. Bu fırsatı iyi kullanmak zorundayız" dedi.

SOLDADO, İSMAİL VE DİRAR SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. Kadıköy'de oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de cezalı ya da sakat futbolcusu yok. Kasımpaşa'da ise önemli karşılaşma öncesinde sakat oyuncular Fode Koita ve Ramazan Köse dışında eksik bulunmuyor. Kadıköy'deki ilk maçı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.

SON 10 MAÇTA 9 GALİBİYET

Fenerbahçe ile Kasımpaşa ligde 30. kez karşılaşacak. Kanarya 23-3 önde; 3 karşılaşma ise berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin 69 golüne Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, son 10 maçta ise rakibine büyük üstünlük kurarken, 9 maçı kazandı, bir maç eşitlikle sonuçlandı.

KANARYA 5-1 ÜSTÜN

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu maçlarda da galibiyet sayısında 5-1 üstünlüğü var. Bir maç ise berabere sonuçlandı.

KASIMPAŞA 29 KARŞILAŞMANIN 14'ÜNDE SESSİZ KALDI

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 29 karşılaşmanın 14'ünde gol atamadı. Paşa, bu maçlarda kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi