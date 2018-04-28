Obradovic, Belgradı sallamaya gidiyor

Fenerbahçe’yi 4. kez Final Four’a taşıyan Sırp antrenör, ülkesinde bir kez daha Euroleague şampiyonu olmak için yarışacak. Belgrad’da Obra’ya Partizan taraftarlarının da büyük destek vermesi bekleniyor...

2013'te geldiği Fenerbahçe'ye çağ atlatan Zeljko Obradovic, doğup büyüdüğü Sırbistan'a Final Four için geri dönüyor. Basketbola Partizan'da başlayan Obra, koçluğa da Belgrad ekibinde adım atmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, şimdi F.Bahçe Başantrenörü olarak ülkesine gidip, bir kez daha mutlu sona ulaşma peşinde. Obradovic'e, Partizan taraftarlarının da Final Four'da büyük destek vermesi bekleniyor. Geçen yıl F.Bahçe'yi Avrupa'nın en büyüğü yapan Obra, 4. kez üst üste Final Four'a kalmayı başardı.

FENER'DE KENDİNİ AŞTI

Obradovic , başarılarla dolu kariyerinde daha önce Panathinaikos'u 1999-2002'de, F.Bahçe'yi 2014-2017 yıllarında 3'er kez üst üste Final Four'a götürmüştü. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon F.Bahçe'de hem kulüp hem de kendi rekorunu da egale etmiş oldu. Final Four'da 17. kez yer alarak bu alanda kendisine ait rekoru da geliştiren Sırp çalıştırıcı, 9 şampiyonlukla Euroleague'i en fazla kazanan hoca unvanına da sahip.

O BİR SÜPÜRÜCÜ

Sarı-Lacivertliler, Obradovic'le Play-Off'lara damga vurdu. F.Bahçe, 2014-15'te Maccabi, 2015-16'da R. Madrid, 2016-17'de Panathinaikos'u Play-Off serilerinde ezdi geçti. Üç rakibine de maç kaybetmeden geçen F.Bahçe, sadece bu sezon Baskonia'ya bir kez yenildi (3-1). Böylelikle Obra yönetimindeki F.Bahçe, 13 Play-Off maçının 12'sini kazanarak etkileyici bir performans sergiledi.

KAZANMA REKORU KIRDI

Fenerbahçe Doğuş, en başarılı normal sezonunu geçirerek Final Four'a kaldı. 2014-15 ve 2015- 16'da normal sezonda 22'şer galibiyet alan Kanarya, 2016-17'de ise 21 galibiyetle Final Four'a gitmişti. Obra'nın talebeleri, bu sezon ise 24 galibiyetle Final Four'un yolunu tuttu. F.Bahçe bu sezon 10 maç kaybetti. Öte yandan F.Bahçe, Türk takımları arasında en fazla Final Four'a kalan ekip olmayı başardı.

FENERBAHÇE UŞAK'TA

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı devirip yurda döndü. Bugün Uşak'ta 17.00'de maça çıkacak. Ligdeki diğer maçlar şöyle: Beşiktaş-Karşıyaka (13.00), İstanbul-G.Antep (15.00) ve Sakarya-Galatasaray (20.15).