Fernandao: Artık kupa zamanı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Fernandao, FB TV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerde hiç kupa kazanamadığını belirten sambacı, "Kupa kazanmak için gol atmayı feda ederim. Bence insanlar bunu biraz unutuyor. Benim için şahsi olarak tabii ki iyi. Herkes sizi görüyor, goller attığınızı biliyor, bu size daha çok kapı açıyor; ama biz asıl hedefimize ulaşıp bir kupa kazanamadık. Bu beni biraz mutsuz ediyor. Bir süredir buradayım ve henüz bir kupa kazanmadım. Şu anda hala imkanımız var. Lig henüz bitmedi, rakiplerimiz birbirleri ile oynayacak. Gerekli şartlarımız var" diye konuştu.

HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM

"Kötü şeylerden, hatta iyi şeylerden de çıkarım yapıyorum. Her zaman yolumuza devam etmemiz gerekir. Hayat ileri doğrudur, geriye doğru değil. Bu yüzden hiçbir şeyden hiçbir zaman pişmanlık duymuyorum."

AİLEM İLE OLMAYI SEVİYORUM

"Tam bir aile insanıyım. Tatilde de böyle, evde ailem ile olmayı seviyorum. Seyahati de seviyorum. Tatildeyken 1-2 haftamı ailem ile seyahate ayırıyorum. Mümkün olduğunca ailemle bir araya gelmeyi seviyorum çünkü neredeyse 1 yıl onlardan uzakta oluyorum."