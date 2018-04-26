Şekip Mosturoğlu: Hak eden finale kalsın

Futbol Federasyonu’nun yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş kupa maçıyla ilgili ‘devam’ kararının ardından Şekip Mosturoğlu, hemen bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı, kararın geniş özetinin kulübe gelmesinin ardından daha detaylı bir değerlendirme yapacaklarını belirtip, "Öncelikle hayırlı olsun. Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın" dedi. Mosturoğlu sözlerine şöyle devam etti:

YAZILAN 3 RAPOR DA ORTADA

"Benim değerlendirdiğim tezim, Beşiktaş'ın hakem izin vermeden sahadan çekildiği yönündeydi. O yüzden federasyonun gerekçeli kararını görelim ve değerlendirme yapalım diye söylüyorum. Yine kamuoyuyla paylaştığım konulardan bir tanesi, hakemin raporunda, temsilcinin Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldığını ve ambulansla götürüldüğünü söylediğini rapor ettiğiydi. Ama referans ve kaynak olarak gösterilen temsilci Vahap Şimşek kendi raporuna bunu yazmamıştı. Kulübün iletişim departmanından da uyardılar beni. Bunun gerçek olmadığı yönünde bir takım yayın yapılıyormuş. Raporlar geçen hafta cuma günü geldi. 2 tane federasyon, akreditasyon ve güvenlik temsilcisi ile Üst Klasman Temsilcisi... 3 rapor yazan temsilci var. 3'nün de raporunda bu husus yok. Yani bize gelen raporlarda böyle bir şey yok."

EVRAĞA BİLE İNANMIYORLAR

"İsteyen bu raporları istediği yerden temine edebilir. Kaldı ki bu raporları sosyal medyada yayınladılar. Oradan da bulabilirler. Bize gelen raporlarda bu husus yok. Sanki orjinal bir şeymiş gibi bana bağlamaları da ilginç bir şey. Bunu kamuoyunun vicdanına, takdirine sunuyorum. İnanılmaz şeyler oluyor. Resmi evrak üzerinden okuduğumuz şeyin dahi gerçek olmadığını söyleyen, evrağa inanmayanlar var. Pes artık diyorum."

TAHKİM'E GİTME HAKKIMIZ VAR

"Bu kararın bir gerekçesi vardır. O gerekçeyi gördüğümüzde daha net olarak konuşabiliriz. Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi hakemin tatil etme sebebini Türkiye Futbol Federasyonu'nun değerlendirme yetkisini veriyor, federasyon yönetim kuruluna. 19. maddeyle yönetim kurulu, hakemin kararını değerlendirmiş. 20. maddeyle de kaldığı yerden aynı şekilde tedbiren seyircisiz oynanmasına karar vermiş. Hakemin tatil kararını neden yerinde bulmadığını açıklayacağı kararın içerisinde yazacaktır. O da bize geldiğinde göreceğiz. Bizim olduğu gibi Beşiktaş'ın da bu kararı Tahkim Kurulu'na götürme hakkı var. O günler gelince değerlendirmesini yeniden yaparız."