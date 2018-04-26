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    26 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de hasar büyük!

    Fenerbahçede hasar büyük!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş karşılaşmasının faturası ağır oldu. PFDK, sarı-lacivertlilere 3 maç seyircisiz oynama ve bir milyon 65 bin TL para cezası verdi

    F.BAHÇE ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Futbol Fedarasyonu, maçla ilgili devam kararı alırken, Disiplin Kurulu da (PFDK) verdiği cezaları açıkladı. Kurul; taraftarların kupada ilk kez kötü tezahüratta bulunmasından dolayı F.Bahçe'ye ihtar verdi.

    Fenerbahçe finale çıkarsa taraftar gidebilecek mi?

    PFDK, taraftarların neden olduğu saha olaylarından ise F.Bahçe'yi 3 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 1 milyon TL para ile cezalandırdı. Kurul merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da sarı-lacivertlilere 65 bin TL fatura çıkardı. Ayrıca F.Bahçe görevlisi Gökhan Uyanık, rakip takım mensubuna saldırısından 90, Ali Bozan da 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

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