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Luis Neto’ya yol göründü
Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018
Sezon başında Zenit’ten kiralanan Luis Neto’nun geleceğiyle ilgili karar verildi.
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Portekizli stoperin sezon sonunda Rus ekibine döneceği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, 12 lig maçında 977 dakika forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.
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