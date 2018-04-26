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    26 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Luis Neto’ya yol göründü

    Luis Neto’ya yol göründü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Sezon başında Zenit’ten kiralanan Luis Neto’nun geleceğiyle ilgili karar verildi.

    Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Portekizli stoperin sezon sonunda Rus ekibine döneceği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, 12 lig maçında 977 dakika forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

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