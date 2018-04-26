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    26 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü!

    Fenerbahçenin muhteşem dörtlüsü!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Giuliano, Soldado, Aatif ve Dirar... Fenerbahçe’nin 4 yıldızı, forma giydikleri son 5 karşılaşmada öne çıktı. Sarı-lacivertlli oyuncular, attıkları goller ve asistleriyle takımlarına büyük katkı sağladı

    Süper Lig'deki son 6 maçtan 16 puan çıkaran ve şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'nin bu süreçte 4 oyuncusu öne çıktı: Giuliano, Soldado, Aatif ve Dirar... Sarı-lacivertlilerin yabancı yıldızları, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının başarısında kilit rol oynadı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasına giren bu 4'lü, hücuma verdikleri katkıyla gol yükünü çekti. BU sezon rakip fileleri 14 kez havalandıran ve Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Giuliano, özellikle son Antalyaspor karşılaşmasında şov yaptı.

    Son haftalarda çıkışa geçen Nabil Dirar, bu sezon 8 asistle takıma katkı sağlarken, Soldado ise son 5 maçtaki 4 gol, bir asistlik performansıyla formasını garantiledi. Bu sezon çoğu maçta eleştirilen Aatif da forma giydiği son 5 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşadı.

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